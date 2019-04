Le réseau Gesat a pour vocation d'assurer la promotion du secteur du travail protégé et adapté. Il accompagne les acteurs économiques, publics et privés, dans leurs relations avec les Établissements et services d'aide par le travail (Esat) et les Entreprises adaptées (EA). Il favorise les échanges et mutualise les pratiques du secteur.

Les Esat (autrefois appelés CAT) et EA proposent leurs services aux entreprises, collectivités et organismes publics assujettis à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Ces services sont proposés sous deux formes : la sous-traitance de prestations et le détachement de travailleurs au sein des entreprises.

Fabrice L'Hoir, responsable des relations entreprises du réseau Gesat, revient sur les enjeux d'une bonne coopération avec le secteur protégé et adapté.